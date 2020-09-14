Владимир, 14 сентября 2020, 10:49 — REGNUM Избирательная комиссия Владимирской области прокомментировала жалобы ИА «Довод» на то, что их журналистов не допускают к работе на избирательных участках.
Как уже сообщало ИА REGNUM, два редактора «Довода» — Илья Косыгин и Кирилл Ишутин — также являются кандидатами в депутаты горсовета. 9 сентября в их квартирах и офисе «Довода», который по совместительству является штабом владимирского отделения «Объединённых демократов», прошли обыски, связанные с делом «ЮКОСа».
Читайте ранее в этом сюжете: Два кандидата в депутаты горсовета Владимира сообщили об обысках