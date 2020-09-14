Владимир, , 10:49 — REGNUM Избирательная комиссия Владимирской области прокомментировала жалобы ИА «Довод» на то, что их журналистов не допускают к работе на избирательных участках.

В связи с непрекращающимся потоком жалоб журналистов ИА «Довод» сообщаем, что данное средство массовой информации не подавало в избирательные комиссии заявку на аккредитацию своих журналистов для работы на избирательных участках Владимирской области в Единый день голосования…

Заявления журналистов данного СМИ о том, что аккредитация нужна только для присутствия на подсчете голосов избирателей, не соответствует действительности», — говорится в сообщении избиркома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, два редактора «Довода» — Илья Косыгин и Кирилл Ишутин — также являются кандидатами в депутаты горсовета. 9 сентября в их квартирах и офисе «Довода», который по совместительству является штабом владимирского отделения «Объединённых демократов», прошли обыски, связанные с делом «ЮКОСа».

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