Кадуна, Нигерия, , 10:55 — REGNUM Парламент штата Кадуна на севере Нигерии одобрил законопроект о кастрации всех лиц, обвиненных в изнасиловании детей младше четырех лет. Об этом сообщает газета Mtanzania.

По информации журналистов издания, законопроект был согласован после того, как в штате прошли массовые демонстрации в связи с увеличением числа случаев изнасилований.

Теперь законопроект подлежит подписанию губернатором штата Насиром Ахмадом Эль-Руфаи. Ранее он уже выступал в поддержку данного закона, отмечают репортеры.

По законодательству Нигерии за изнасилование может грозить 14 лет тюрьмы или пожизненное заключение, однако парламент каждого штата имеет полномочия принимать иное законодательство относительно каждого преступления.

Напомним, что в июне губернаторы штатов Нигерии ввели чрезвычайную ситуацию в связи с ростом числа изнасилований женщин и детей.

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