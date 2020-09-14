Москва, , 10:43 — REGNUM Американский ракетный эсминец Ross, зашедший в Балтийское море, находится под наблюдением сил российского Балтийского флота. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Отмечается, что силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца. Корабль ВМС США находится в акватории Балтийского моря с 13 сентября. Он вооружён управляемым ракетным оружием противоракетной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября эсминец ВМС США Ross зашел в Баренцево море во главе отряда боевых кораблей НАТО. Там иностранные корабли отслеживали силы и средства Северного флота.

Читайте также: В Баренцево море зашел отряд боевых кораблей НАТО с крылатыми ракетами