Петропавловск-Камчатский, , 10:43 — REGNUM Избирательная кампания на выборах губернатора Камчатского края была абсолютно прозрачной и прошла без конфликтов, считает директор по политическому анализу компании Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

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«На фоне других регионов Камчатский край показал один из самых высоких результатов голосования на губернаторских выборах. При том, что Камчатка — далеко не самый простой регион с точки зрения социально-экономических проблем, геополитики. Тем почетнее результат Владимира Солодова», — прокомментировал Потуремский.

Эксперт уверен, что на Камчатке произошла качественная перезагрузка региональной власти, которая позволит ей в дальнейшем работать максимально эффективно.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших досрочных выборах губернатора Камчатского края победу одержал врио главы региона самовыдвиженец Владимир Солодов. За него проголосовали 80,51% избирателей.