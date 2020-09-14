Грозный, , 10:42 — REGNUM Явка на выборах представителей в органы местного самоуправления в Чечне не превысила 55%. Выборы депутатов в четырех муниципальных образованиях Гудермесского, Наурского и Урус-Мартановского районов признаны состоявшимися. Всего было распределено 49 депутатских мандата.

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Напомним, выборы депутатов в городе Гудермесе проходили по пропорциональной избирательной системе, было избрано 24 представителя в горсовет, большинство из них — члены партии «Единая Россия», которым досталось 19 мандатов, «Коммунистическая партия Российской Федерации» получила три мандата, «Справедливая Россия» — два. В голосовании приняли участие 47,29% избирателей.

На выборах совета депутатов Ново-Бенойского сельского поселения второго созыва, которые проходили по мажоритарной избирательной системе, было распределено 10 мандатов. Явка составила 54,41%.

Явка на выборах депутатов совета депутатов Гой-Чуйского сельского поселения четвертого созыва, которые также проходили по мажоритарной избирательной системе, составила 52,05%. Были избраны 11 депутатов.

На дополнительных выборах депутатов сельсовета селения Новосолкушинское явка составила 42,25%, избрали четверых депутатов.