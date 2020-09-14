Лондон, , 10:41 — REGNUM Отложенные 10 сентября в Лондоне судебные слушания об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа, который является основателем сайта WikiLeaks, будут продолжены 14 сентября. Об этом ранее сообщило агентство Reuters.

По данным журналистов, тест на коронавирус представляющего США на процессе адвоката 11 сентября дал отрицательный результат и потому с 14 сентября было решено вновь начать слушания дела об экстрадиции на родину основателя WikiLeaks.

Также отмечается, что из-за пандемии SARS-CoV-2 судебные заседания ведутся частично в формате онлайн и часть свидетелей юристов участвуют в них с помощью видеосвязи. Также ограничено число присутствующих в зале суда журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж был удостоен премии «Солидарность» Союза журналистов России.