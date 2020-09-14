Токио, , 10:27 — REGNUM Новый глава правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга заявил о намерении унаследовать и развивать политический курс предшественника Синдзо Абэ.

«Я намерен унаследовать и развивать усилия, предпринятые премьер-министром Синдзо Абэ», — сказал он в эфире телеканала NHK.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 сентября, в Японии прошли выборы на пост лидера правящей партии, на которых победу одержал Суга.

Новый лидер практически гарантированно станет следующим премьер-министром Японии. Это будет подтверждено на голосовании парламента 16 сентября. Новый премьер-министр займет пост до конца срока полномочий Синдзо Абэ — в сентябре 2021 года.

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