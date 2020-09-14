Выборг, Ленинградская область, , 10:26 — REGNUM Кандидат от «Единой России» Михаил Макаров, по предварительным данным, побеждает на дополнительных выборах в Законодательное собрание Ленинградской области. Об этом свидетельствуют последние данные из ГАС «Выборы».

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Согласно этим данным, в одномандатном избирательном округе №1 Макаров получил 4 тыс. 024 голоса. Его ближайшие соперники — Евгений Шабанов от КПРФ и Дмитрий Соловьев от «Яблока». Первый получил 1 тыс. 542 голоса, второй — 1 тыс. 332 голоса.

На четвертом месте находится Вероника Каторгина от «Справедливой России» с 893 голосами, а на пятом — Илья Чаплыгин от ЛДПР с 692 голосами.

Всего к ОИК №1 прикреплены 47 тыс. 027 избирателей. В стационарных ящиках для голосования обнаружилось лишь 4 тыс. 305 бюллетеней, еще 4 тыс. 797 бюллетеней достали из переносных ящиков — люди голосовали дома или на придомовых территориях.

Всего явка, по текущим данным от этой комиссии, составила 8 тыс. 483 человека, или около 18%. Более половины из них, или 4 тыс. 661 человек, проголосовали досрочно — 11 или 12 сентября. В сам день голосования на участки пришли только 4 тыс. 306 человек, или около 9% избирателей.

Добавим, накануне в Ленобласти также выбирали губернатора региона. Явка на этих выборах составила 51,52% с учетом «досрочки».