Париж, , 10:31 — REGNUM Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что принятие Великобританией закона о внутренних рынках, противоречащего соглашению о выходе из Евросоюза, «просто немыслимо», поскольку «Соединенное Королевство — это развитая демократия». Об этом сообщает Le Figaro.

Представитель французского МИД считает, что Великобритания не сможет принять новый закон благодаря своему политическому устройству. «Соединенное Королевство — это развитая демократия. Просто немыслимо, чтобы правительство и парламент допустили пересмотр документа, который они сами же подписали и за который проголосовали, в нарушение данного слова», — пояснил политик.

«Если британские власти хотят разрушить соглашение, чтобы рассорить европейские страны, то у них это не получится», — продолжил Бон. «Конечно, брексит без соглашения — это плохая новость, но мы готовимся к этому», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Франции по вопросам внешней торговли Франк Ристер заявил, что Франции следует готовиться к выходу Великобритании из Европейского союза «без сделки».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Франции: Парижу стоит готовиться к «жёсткому» Brexit