Уфа, , 10:29 — REGNUM Предварительные итоги голосования на дополнительных выборах в государственное собрание Башкирии стали известны в республике. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

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По сообщению пресс-службы ведомства, на дополнительных выборах депутатов Государственного Собрания — Курултая Башкирии шестого созыва по Металлургическому избирательному округу №35 и Новиковскому избирательному округу №14 было зарегистрировано всего 12 кандидатов: в каждом округе — по шесть. Кандидаты были выдвинуты политическими партиями ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Патриоты России», Справедливая Россия, РЭП «Зеленые».

В Металлургическом избирательном округе № 35 проголосовали 26 тысяч 801 избиратель (54,68% от числа избирателей, включенных в списки для голосования).

В Новиковском избирательном округе №14 проголосовали 10 тысяч 900 избирателей (22,36% от числа избирателей, включенных в списки для голосования).

Отмечается, что по месту пребывания проголосовало 85 избирателей (на основании заявлений о голосовании), в том числе 40 жителей Металлургического избирательного округа № 35 и 45 жителей Новиковского избирательного округа №14. При этом, на цифровых участках в Москве проголосовало два из семи избирателей, которые подали соответствующие заявления.

По предварительной информации, наибольшее количество голосов избиратели отдали представителям партии «Единая Россия» Хусаинову Салавату Сахиевичу (Новиковский избирательный округ № 14) — 69,60% и Уразметову Флюру Зинуровичу (Металлургический избирательный округ № 35) — 65,50%.

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