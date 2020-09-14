Чебоксары, , 10:14 — REGNUM В Чувашии на прошедших выборах было «достаточно большое количество» жалоб, но большинство из них использовались как «выборные технологии», чтобы «повредничать». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 сентября, заявил на планёрке в правительстве республике врио главы Чувашии Олег Николаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Открывая заседание и предваряя обсуждение итогов голосования, руководитель республики отметил, что Единый день голосования прошёл «в достаточно организованном формате», выразив благодарность всем участникам процесса организации и проведения выборов.

«Конечно, было достаточно большое количество обращений и жалоб. К сожалению, сейчас эти инструменты зачастую используются как выборные технологии, то есть даже не для того, чтобы получить результат, а чтобы где-то, скажем так, повредничать. Рассмотрение этих жалоб и обращений показывают ровно такой характер большинства из них», — отметил Олег Николаев.

Напомним, ранее глава ЦИК Чувашии Александр Цветков заявлял, что на выборах главы республики было мало жалоб, но много обращений поступило в рамках проведения муниципальных избирательных кампаний.

Читайте также: На выборах депутатов в Чувашии «жалобы используют как технологии»

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах главы Чувашии явка составила 55,5%, львиная доля явки (64%) приходится на дни досрочного голосования, 11 — 12 сентября, когда проголосовало 35,5% избирателей. По итогам обработки 98,8% протоколов врио главы Чувашии Олег Николаев набирает 75,68% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Досрочно административно» избранный: о выборах главы Чувашии