Челябинск, , 10:13 — REGNUM В Челябинской области «Единая Россия» набирает большинство голосов на выборах в региональное Заксобрание. Таковы данные ЦИК России.

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По итогам подсчёта 810 592 действительных бюллетеней у неё 43,28% голосов. «Справедливая Россия» набрала 14,61%, КПРФ — 11,86%, ЛДПР — 11,43%, а Партия пенсионеров за социальную справедливость — 5,73%.

Мандаты будут распределены между 30 кандидатами по единому округу. Также 13 сентября граждане выбирали 30 одномандатников. В основном победили также единороссы.