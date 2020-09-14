Курск, , 10:10 — REGNUM В Курской области подвели предварительные итоги голосования на дополнительных выборах депутата Государственной думы по Сеймскому одномандатному избирательному округу №110, сообщает ИА REGNUM.

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На кресло депутата претендовали председатель регионального Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Алексей Золотарёв («Единая Россия»), второй секретарь регионального комитета «Коммунистов России» Артём Вакарев, помощник депутата облдумы и депутат горсобрания Алексей Бобовников (КПРФ), сотрудник «Аско-Центр-Авто» ПАО «Аско-Страхование» и депутат горсобрания Алексей Томанов (ЛДПР) и главврач ООО «Ваш Доктор» Анатолий Куракин («Справедливая Россия»).

По данным подсчёта бюллетеней на 03:49 14 сентября, за Бобовникова отдали голоса 25 тыс. 650 человек, за Вакарева — 11 тыс. 388, за Золотарёва — 108 тыс. 523, за Куракина — 15 тыс. 727, за Томанова — 14 тыс. 508 избирателей.

Всего в списки избирателей был включен 451 тыс. 31 избиратель.

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