Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Акцию протеста возле здания парламента Грузии в Тбилиси 13 сентября провели представители малого и среднего бизнеса, которые выступают против мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

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По данным журналистов, протестовать вышли сотрудники туристических компаний, ночных клубов, ресторанов и фирм, организующих свадьбы, юбилеи и другие праздничные мероприятия. Акция прошла под лозунгом «Дайте работать».

С 10 сентября в Грузии запретили проводить свадьбы, поминки и торжества, если там более десяти человек. Также полный запрет был наложен на работу ночных клубов и на проведение разрешённых ранее на открытом воздухе массовых мероприятий культурного и спортивного формата.

Протестующие заявили, что не имеют политических целей, а требуют дать им возможность зарабатывать собственным трудом. Они потребовали встречи с представителями властей.

Напомним, в сентябре в Грузии стала резко ухудшаться эпидемиологическая обстановка. Власти заявили, что масштабных мер, подобных тем, которые ввели в марте и апреле, не будет, но ряд ограничений был введен.

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