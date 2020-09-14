Воронеж, , 10:10 — REGNUM Представители пяти партий получат мандаты депутатов Воронежской городской думы согласно предварительным итогам голосования, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данный облизбиркома.

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По единому округу «Единая Россия» набрала 36,64%, КПРФ — 23,56%, «Справедливая Россия» получила поддержку 13,82% избирателей, ЛДПР набрала 10,92%, «Родина» получила 5,41%. Преодолеть проходной барьер в 5% не сумела партия «Яблоко», которая получила 3,34%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Воронеже проходили 11−13 сентября. Всего в регионе проводилось более 400 кампаний, в том числе выборы в областную думу.

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