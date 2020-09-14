Москва, , 10:09 — REGNUM Встреча глав России и Белоруссии проблем Минска не решит, но может создать новые, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

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"К сожалению, эта встреча белорусских проблем не решит, но вполне может создать новые, поскольку любые благие намерения российской стороны будут восприниматься протестной частью белорусского общества, как персональная поддержка Лукашенко и только», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

В этом сложность положения президента РФ Владимира Путина: оказывая помощь Белоруссии, не усилить там градус протеста, рассуждает парламентарий.

«Тяжело нести этот «чемодан без ручки» в лице Лукашенко, но мы все понимаем, что и бросить его нельзя», — полагает Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путин и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Встреча проходит после выборов главы республики на фоне протестов в Белоруссии.