Ростов-на-Дону, , 10:01 — REGNUM Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев — единственный из кандидатов на пост главы региона, который имел положительную повестку. Об этом 14 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил руководитель единого центра общественного наблюдения на выборах в Ростовской области, политолог Дмитрий Абросимов.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Василий Голубев в ходе предвыборной кампании не говорил о проблемах. За его плечами — крупнейшие проекты, реализация которых начата, продолжается или в ближайшее время стартует. Например, это проект создания Ростовского транспортного кольца. Все остальные кандидаты в ходе кампании поднимали проблемы, критиковали», — отметил эксперт.

По словам Абросимова, кандидат в губернаторы от КПРФ Евгений Бессонов, набравший более 17% голосов избирателей, сделал ставку в своей избирательной кампании на федеральную повестку дня. Региональной повестки в его программе представлено практически не было.

«Что касается Петра Пятибратова — кандидата от партии ЛДПР, набравшего около 8% голосов избирателей, то он сделал большой шаг в политике. Для дебюта — это великолепный результат на выборах. Немаловажно, что у него есть федеральная поддержка и большое будущее», — сказал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что после обработки 96% протоколов участковых комиссий действующий глава региона Василий Голубев («Единая Россия») набрал 66,46% голосов избирателей.