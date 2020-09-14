Чебоксары, , 09:53 — REGNUM На выборах главы Чувашии не удалось «наполнить смыслом» миссию врио главы республики Олега Николаева, который лидирует с большим перевесом. Политтехнологи «действовали утилитарно». Такое мнение высказал один из авторов телеграм-канала Scriptorium, политтехнолог Дмитрий Михайличенко.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

По его словам, сегодня региональные выборы не вызывают в обществе «значительного интереса», так как население больше волнует преодоление последствий пандемии коронавируса. Эксперт считает итоговые параметры явки «свыше 40%» завышенными, обращая внимание на преобладание доли досрочно проголосовавших. Политолог отмечает, что для повторно баллотировавшихся губернаторов «ставка на досрочное голосование — важный маркер».

«Принцип утилитарный и простой: «своих» (бюджетники, пенсионеры, сотрудники крупных промышленных предприятий) мобилизуем, а остальную явку «сушим». В регионах, где избирались новые лица — Дмитрий Махонин (Пермский край) и Олег Николаев (Чувашия) — тактика во многом была схожей.

Впрочем, если в Перми как-то пытались раскрыть Махонина как личность и управленца, завоевать для него симпатии избирателей, то в Чувашии политтехнологи действовали утилитарно: избрать таким образом кандидата можно, а вот наполнить смыслом его миссию — нет. Сейчас главе республике предстоит целый срок жить с образом «досрочно административно» избранного, цель появления которого в республике непонятна», — считает Дмитрий Михайличенко.

Напомним, Олег Николаев был назначен врио главы Чувашии указом президента Владимира Путина 29 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах главы Чувашии явка составила 55,5%, львиная доля явки (64%) приходится на дни досрочного голосования, 11−12 сентября, когда проголосовало 35,5% избирателей. По итогам обработки 98,8% протоколов врио главы Чувашии Олег Николаев набирает 75,68% голосов

Напомним, в 2015 году на выборах главы Чувашии проголосовало 58,65% избирателей. На голосовании по поправкам к Конституции в июле 2020 года в Чувашии явка составила 64,11%.

Читайте ранее в этом сюжете: Явка на выборах главы Чувашии снизилась, но считается «достойной»

Читайте развитие сюжета: Врио главы Чувашии оценил жалобы и организацию выборов