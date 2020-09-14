Орел, , 09:51 — REGNUM 22 из 38 мандатов в городском совете Орла получат представители партии «Единая Россия», таковы итоги выборов, которые состоялись 11−13 сентября.

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«Единая Россия» набрала 41,6% избирателей, 18,99% голосов получила КПРФ, поддержку 17,29% избирателей смогла получить «Справедливая Россия». За ЛДПР проголосовали 7,57%, 5,01% получила «Партия пенсионеров».

С учётом результатов по одномандатным округам, «ЕР» получает 22 мандата в горсовете. На пять мандатов может рассчитывать «Справедливая Россия», четыре мандата получит КПРФ, ЛДПР и «Партия пенсионеров» — по одному мандату, пять мест займут самовыдвиженцы.

Добавим, что всего на 38 мест в горсовете претендовали более 400 кандидатов. Явка избирателей на выборы составила 28,3%.