В Сочи в понедельник, 14 сентября, президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Это первая встреча двух лидеров Союзного государства после августовских президентских выборов в Белоруссии и начавшихся после них массовых уличных протестов, не прекращающихся по сей день.

В последние недели оба президента многократно разговаривали по телефону, в том числе обсуждая внутреннюю ситуацию в Белоруссии и союзнические отношения двух стран.

Как сообщили накануне сочинской встречи в Кремле, в ходе переговоров планируется «обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества».

Путин и Лукашенко уделят особое внимание реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Также будут обсуждаться перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

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