Лукашенко прибыл в Сочи
Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 14 сентября сообщает агентство БелТА.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выходит из самолета во время одного из предыдущих рабочих визитов в Россию, 23 июня 2020 года.
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи «обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы». Такую информацию предоставили в пресс-службе администрации президента Республики Беларусь. Переговоры пройдут в формате «один на один».
Предыдущий раз глава российского государства Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко встречались 30 июня 2020 года в Тверской области. Тогда лидеры двух стран приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Они возложили цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942—1943 годах. Главы двух государств выступили перед ветеранами и участниками церемонии открытия Ржевского мемориала, высадили две ели в рамках международной акции «Сад памяти» и осмотрели экспозицию павильона Центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.
В Госдуме прогнозируют проблемы для Путина после переговоров с Лукашенко
Встреча глав России и Белоруссии проблем Минска не решит, но может создать новые, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).
Кургинян рассказал о «жлобствах» России и Лукашенко на пути воссоединения
Белоруссия только войдя в состав России на братских условиях может спасти себя от уничтожения, заявил лидер движения «Суть Времени», политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Dagens Nyheter: в Сочи к Путину прилетит «ослабленный» Лукашенко
Как пишет в своей статье от 13 сентября журналист шведской газеты Dagens Nyheter Майкл Виньярски, на переговоры с Путиным в Сочи Лукашенко приедет «ослабленным».
Союзное или соседнее государство? Россия и Белоруссия глазами наших народов
В целях выяснения реального видения друг друга гражданами Союзного государства России и Белоруссии информационным агентством REGNUM с 8 декабря 2019 года по 2 марта 2020 года был проведен опрос, в котором приняло участие 95 769 человек, из которых 1628 (весьма репрезентативная выборка) — белорусы по месту проживания, а 94,1% — жители РФ.
Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в формате «один на один»
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко, которые состоятся сегодня, 14 сентября, в Сочи, будут проведены в формате «один на один». Об этом 14 сентября сообщает агентство БелТА.
Президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел из Минска в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Кадры, на которых запечатлён вылет самолет белорусского лидера, 14 сентября обнародовал Тelegram-канал «Пул Первого».