Ярославль, 14 сентября 2020, 09:47 — REGNUM Глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко обошел на 7 тысяч голосов бывшего Ярославского губернатора Анатолия Лисицына на голосовании по довыборам в Государственную думу по 194 избирательному округу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на избирательную комиссию Ярославской области.

Андрей Коваленко на избирательном участке
Андрей Коваленко на избирательном участке
Штаб Андрея Коваленко

Согласно сайту облизбиркома, у Андрея Коваленко 47,5 тысяч голосов избирателей, у Анатолия Лисицына 40 тысяч. На третьем месте представитель КПРФ, депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова. Коваленко лидирует в Даниловском, Любимском, Некрасовском, Первомайском, Пошехонском, Ярославском и Рыбинском районах Ярославской области, а также во Фрунзенском районе Ярославля. Лисицын победил конкурента в Ленинском, Заволжском, Дзержинском районах Ярославля, а также в Тутаевском районе Ярославской области. С разрывом в три тысячи голосов хоккеист обыграл бывшего губернатора в дистанционном электронном голосовании. Теперь победитель говорит уже о новых выборах — основное голосование по выборам депутатов ГосДумы пройдет уже через год.

«Ровно 19 лет назад я приехал в славный город Ярославль. Никто тогда не верил в меня, как хоккеиста. Скептики говорили, что я приехал доигрывать, а мы всем доказали командой, что можем быть лучшими. И стали два года чемпионами подряд. И сегодня мы победили первый раз. Спасибо вам огромное за поддержку. Я уверен, что и второй раз будет за нами. Не будем отставать от хоккейной командной игры», — заявил избранный депутатом ГосДумы Андрей Коваленко.

Для Анатолия Лисицына нынешний проигрыш стал первым на выборах. Будучи ярославским губернатором, он дважды переизбирался на свой пост. В 2007 году выиграл выборы в Государственную думу РФ, также избирался депутатом Ярославской областной думы.

Предвыборная газета Анатолия Лисицына
Предвыборная газета Анатолия Лисицына
Штаб Анатолия Лисицына

В Государственной думе Андрей Коваленко сменит Александра Грибова, который перешел на работу в правительство РФ. В 2015 году Грибов получил на 28 000 голосов больше, чем Коваленко.

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