Ярославль, , 09:47 — REGNUM Глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко обошел на 7 тысяч голосов бывшего Ярославского губернатора Анатолия Лисицына на голосовании по довыборам в Государственную думу по 194 избирательному округу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на избирательную комиссию Ярославской области.

Андрей Коваленко на избирательном участке Штаб Андрея Коваленко

Согласно сайту облизбиркома, у Андрея Коваленко 47,5 тысяч голосов избирателей, у Анатолия Лисицына 40 тысяч. На третьем месте представитель КПРФ, депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова. Коваленко лидирует в Даниловском, Любимском, Некрасовском, Первомайском, Пошехонском, Ярославском и Рыбинском районах Ярославской области, а также во Фрунзенском районе Ярославля. Лисицын победил конкурента в Ленинском, Заволжском, Дзержинском районах Ярославля, а также в Тутаевском районе Ярославской области. С разрывом в три тысячи голосов хоккеист обыграл бывшего губернатора в дистанционном электронном голосовании. Теперь победитель говорит уже о новых выборах — основное голосование по выборам депутатов ГосДумы пройдет уже через год.

«Ровно 19 лет назад я приехал в славный город Ярославль. Никто тогда не верил в меня, как хоккеиста. Скептики говорили, что я приехал доигрывать, а мы всем доказали командой, что можем быть лучшими. И стали два года чемпионами подряд. И сегодня мы победили первый раз. Спасибо вам огромное за поддержку. Я уверен, что и второй раз будет за нами. Не будем отставать от хоккейной командной игры», — заявил избранный депутатом ГосДумы Андрей Коваленко.

Для Анатолия Лисицына нынешний проигрыш стал первым на выборах. Будучи ярославским губернатором, он дважды переизбирался на свой пост. В 2007 году выиграл выборы в Государственную думу РФ, также избирался депутатом Ярославской областной думы.

Предвыборная газета Анатолия Лисицына Штаб Анатолия Лисицына

В Государственной думе Андрей Коваленко сменит Александра Грибова, который перешел на работу в правительство РФ. В 2015 году Грибов получил на 28 000 голосов больше, чем Коваленко.

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