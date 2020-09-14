Токио, , 09:53 — REGNUM 14 сентября в Японии началась перепись населения, сообщает телеканал ANN.

Перепись проводят сотрудники министерства внутренних дел и коммуникаций Японии каждые пять лет. В этом году жители в основном заполняют анкету через интернет, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Отмечается, что исследование используется для проведения национальной политики. С помощью переписи определяют количество депутатов от избирательных округов в Палате представителей и рассчитывают местный налог.

В последние годы сбор данных стал стал более затруднительным из-за желания населения сохранить конфиденциальность.