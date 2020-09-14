Пхеньян, 14 сентября 2020, 09:47 — REGNUM Правительство России оказало гуманитарную помощь жителям Северной Кореи. Об этом говорится на официальной странице посольства РФ в Пхеньяне на Facebook.
Согласно опубликованным данным, 25 тыс. тонн пшеницы были доставлены в северокорейский порт Нампхо.
Известно, что сотрудники порта после разгрузки груза будут помещены на двухнедельный карантин.
Отметим, что в мае текущего года РФ также поставила в КНДР 25 тыс. тонн пшеницы.
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В 2019 году Россия предоставила жителям Северной Кореи через Всемирную продовольственную программу (ВВП ООН) около 8 тыс. тонн зерна.