Варшава, , 09:39 — REGNUM Центр польско-российского диалога и взаимопонимания (Варшава) провел в Польше социологическое исследование, по результатам которого выяснил уровень симпатий поляков к в России. Об этом передаёт Onet.pl.

Согласно результатам исследования, 79% респондентов назвали Россию «враждебным Польше государством». В докладе указано, что причиной столь высоких показателей стали «агрессивная политика российских властей в области исторической пропаганды. Она, по мнению польских граждан, в основном нацелена на Польшу и служит ее дискредитации».

В отчете об исследовании также указывается двойственность отношения поляков к России. Негативное отношение высказывалось в основном к российскому государству и власти, в то время как к населению России гораздо более позитивное. Наиболее негативная реакция у опрашиваемых отметилась во время обсуждения внешней политики России. Она у поляков часто вызывает ассоциации с «империализмом, экспансией, агрессией и пропагандой».

Любопытно, что россияне оказались для респондентов наименее близким народом по сравнению со всеми соседями — немцев и литовцев посчитали более близкими в культурно-ментальной области. Так, ближе всех соседей оказались чехи, затем словаки, тройку замкнули литовцы, на четвертом месте — украинцы, на пятом — белорусы, затем — немцы, и замкнули рейтинг россияне.

Отчет, являющийся результатом исследования «Польша-Россия. Социальный диагноз» был основан на опросе, проведенном с 3 по 16 июня. Выборка составила более 1000 поляков.