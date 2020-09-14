Махачкала, , 09:40 — REGNUM Начальник одного из управлений министерства природных ресурсов и экологии Дагестана Шамиль Джахбаров назначен первым заместителем руководителя комитета по госзакупкам республики. Соответствующее распоряжение подписал врио председателя правительства региона Анатолий Карибов.

«Назначить Джахбарова Шамиля Билаловича первым заместителем председателя комитета по государственным закупкам Республики Дагестан», — сказано в документе.

Ранее Джахбаров работал главным инспектором счетной палаты Дагестана по контрольной и экспертно-аналитической деятельности, в 2017 году был включен в кадровый резерв регионального минфина. До настоящего времени он возглавлял управление рыбного хозяйства минприроды республики.