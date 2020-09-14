Стокгольм, , 09:40 — REGNUM 14 сентября в сочинскую резиденцию президента России Владимира Путина прилетит его белорусский коллега Александр Лукашенко. Однако, как написал в своей статье от 13 сентября журналист Dagens Nyheter Майкл Виньярски, на переговоры с Путиным Лукашенко приедет «ослабленным».

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»В то время как Белоруссия восстает против диктатуры, Лукашенко борется за свою политическую жизнь и надеется получить помощь Путина, чтобы остаться у власти. Но поддержка, скорее всего, будет в виде резких медвежьих объятий, что еще больше снизит независимость Белоруссии», — считает Виньярски.

По его мнению, в летней резиденции Путина в Сочи будут обсуждаться будущие отношения между двумя постсоветскими странами. Виньярски отмечает, что в обеих странах якобы «нарушаются права человека», но предстоящая встреча двух президентов пройдет не на равных.

«Для Лукашенко разбитыми оказались уже две мечты: остаться лидером Белоруссии на всю жизнь, а затем передать власть своему сыну. Более месяца большая часть населения Белоруссии не признает Лукашенко президентом. И с тех пор его более высокая цель — возглавить объединенную Великую Российскую империю — потерпела неудачу. Для Путина же ситуация более спокойная. Благодаря внесению поправок в Конституцию, он может оставаться президентом до 2036 года. И, несмотря на некоторые тучи волнений, такие как народные протесты в Хабаровске и экономический спад, серьезной угрозы для политического режима в Кремле нет», — объясняет Виньярски.