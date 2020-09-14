Чебоксары, , 09:34 — REGNUM В Чувашии явка на нынешних выборах главы республики снизилась на 3,15% по сравнению с предыдущей избирательной кампанией, состоявшейся в 2015 году. Глава ЦИК республики Александр Цветков считает её «достойной». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 14 сентября, на планёрке в правительстве.

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По словам руководителя регионального избиркома, свой гражданский долг на выборах главы Чувашии выполнили 55,5% избирателей.

«По нынешним временам это очень даже достойная, хорошая явка», — уверен Александр Цветков.

Отметим, что львиная доля явки (64%) приходится на дни досрочного голосования, 11 — 12 сентября, когда проголосовало 35,5% избирателей. 13 сентября прошёл основной день голосования.

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Отметим, что на предыдущих выборах главы Чувашии, которые прошли в 2015 году, явка составила 58,65%. На голосовании по поправкам к Конституции в июле 2020 года в Чувашии явка составила 64,11%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 98,8% протоколов врио главы Чувашии Олег Николаев набирает 75,68% голосов. Александра Андреева (КПРФ) поддержали 10,26% избирателей, Константина Степанова (ЛДПР) — 5,49%, Николая Степанова («Российская партия пенсионеров за справедливость») — 3,53%, Сергея Матвеева («Патриоты России») — 2,12%.

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