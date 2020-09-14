Лондон, , 09:43 — REGNUM Решение о дальнейшей судьбе проекта «Северный поток — 2» должна принимать Германия, но не Европейский Союз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном 13 сентября интервью британской газете Financial Times.

«Северный поток — 2» не является европейским проектом», — отметил Боррель.

Он добавил, что у Еврокомиссии никогда не было сильного энтузиазма относительно реализации проекта газопровода. Судьбу проекта предстоит решать германской стороне.

Глава европейской дипломатии предположил, что за вероятным «отравлением» российского блогера Алексея Навального могут последовать санкции, если появятся «ясные свидетельства» вовлечения в произошедшее конкретных официальных лиц. Он добавил, что такие санкции могут быть подобны применённым в 2018 году после инцидента с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые германские политики выступили за остановку российско-германского проекта «Северный поток — 2» в связи с предполагаемым «отравлением» Навального.

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