Джаяпура, Индонезия, , 09:34 — REGNUM Правительство индонезийской провинции Папуа ценит поддержку правительства России, которое предоставило стипендии десяти студентам, и готово содействовать продолжению их учебы для улучшения кадровых ресурсов в области фармацевтики и исследований, сообщает Antara.

В агентстве по развитию человеческих ресурсов провинции Папуа заявили, что губернатор и заместитель губернатора Папуа выразили глубокую признательность России за то, что она приняла и дала возможность студентам продолжить обучение в России.

Издание отмечает, что в 2019 году 26 студентов из провинции Папуа были отправлены на учебу в Россию, 14 из них получили стипендии от российского правительства. В 2020 году стипендии получили 10 студентов.

«Мы надеемся, что сотрудничество правительств России и провинции Папуа может помочь папуасским детям продолжить учебу и исследования в фармацевтической и лабораторной сферах, чтобы они могли объединить усилия с российскими исследователями для создания вакцины, необходимой миру», — заявил Виталий Глинкин, глава российского центра культуры и науки при посольстве Российской Федерации в Индонезии.

Виталий Глинкин выразил благодарность правительству Папуа за оказанное доверие в деле обучения папуасских детей в России.

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