Оренбург, , 09:34 — REGNUM В Оренбурге во время выборов депутатов горсовета поступило 196 жалоб и обращений. «Выборы были тяжелыми», — отметил председатель городской избирательной комиссии Александр Вадин на встрече с журналистами 14 сентября.

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По словам главы горизбиркома, многие наблюдатели даже не открывали закон, который следовало бы изучить. «Потому что наблюдатель должен наблюдать, а не надзирать. Потому и жалобы появлялись — иногда по 19 в день по одному и тому же вопросу», — сказал Вадин.

Вместе с тем он признася, что поступали и серьёзные жалобы, с которыми были интересно работать. Горизбирком создал оперативную группу из 16 юристов.

Напомним, в Оренбургской области 13 сентября завершилась 461 избирательная кампания, в том числе по выборам депутатов Оренбургского городского совета. Замещается 40 мандатов. Борьбу вели 427 кандидатов.

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