Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко получает более 83,6% голосов на выборах главы региона. По последним данным из ГАС «Выборы», он заработал 83,62%, получив голоса 583 тыс. 478 человек, пришедших на участки.

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Всего в Ленобласти в списках избирателей значится более 1 млн 355 тыс. человек, то есть прийти и отдать свой голос за действующего главу предпочли менее половины из них.

Напомним, голосование длилось три дня, явка на «досрочку» 11 и 12 сентября — около 28% — превысила явку самого дня голосования, если судить по предварительным данным.

На втором месте в губернаторской гонке оказался кандидат от ЛДПР, депутат Заксобрания Андрей Лебедев с 7,31% голосов, его выбрали 51 тыс. 016 человек.

За ним следует другой депутат ЗакСа Ленобласти — член «Справедливой России» Александр Перминов, который, по последним данным, получает 4,57%, или 31 тыс. 884 голоса. Замыкает список кандидат от «Гражданской платформы» Александр Габитов с 3,06%, или 21 тыс. 320 голосами.

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