Ханты-Мансийск, , 09:23 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов полностью разделяет выбор депутатов думы ХМАО, которые большинством голосов поддержали кандидатуру Натальи Комаровой на пост главы Югры. Об этом он заявил на инаугурации губернатора ХМАО.

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"Югра — одна из самых успешных территорий в России, но это не значит, что руководить таким регионом просто. Перед автономным округом стоят амбициозные задачи — преодолеть последствия пандемии, в том числе в экономической сфере, решить доставшиеся от прошлых лет экологические и социальные проблемы, диверсифицировать экономику региона», — отметил полпред президента РФ в УФО.

Николай Цуканов считает, что Югра во главе с профессиональным и сильным руководителем, которым является Наталья Комарова, добьётся в ближайшие пять лет новых достижений в социально-экономическом развитии.