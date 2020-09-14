Москва, , 09:22 — REGNUM Министерство внутренних дел России разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, предполагающая прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это необходимо для предупреждения террористической угрозы, а также совершенствования государственного контроля в сфере миграции.

Предполагается, что эти процедуры граждане иностранных государств смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству оформить вхождение России в Международную организацию по миграции.

Международная организация по миграции (МОМ), созданная в 1951 году, включает 173 государства. Россия до сих пор была одной из восьми стран-наблюдателей МОМ.

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