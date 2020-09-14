Чебоксары, , 09:21 — REGNUM В Чувашии по итогам обработки 98,8% протоколов на выборах главы республики Олег Николаев набирает 75,68% голосов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 сентября, заявил на планёрке в правительстве глава ЦИК Чувашии Александр Цветков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

По его словам, выборы главы республики состоялись, «результаты объективные», высказав мнение, что они «неоспоримые».

"Что самое — они состоялись за один тур. Повторного голосования не будет, потому что один из кандидатов набрал необходимое количество голосов», — сказал председатель избиркома.

В настоящее время обработано 98,8% протоколов участковых избирательных комиссий, подведение итогов завершают последние 14 комиссий. По итогам голосования врио главы Чувашии Олег Николаев набирает 75,68% голосов. Напомним, он баллотировался самовыдвиженцем, дистанцировавшись от «Справедливой России», членом которой является, и получив поддержку от партий «Единая Россия», «Родина».

На втором месте по итогам выборов главы Чувашии — Александр Андреев (КПРФ), которого поддержали 10,26% избирателей, замыкает тройку лидеров Константин Степанов (ЛДПР) с 5,49% голосами. Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость») получил 3,53% голосов, Сергей Матвеев («Патриоты России») — 2,12%.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио главы Чувашии изучит программы оппонентов и готов их взять в команду

Читайте развитие сюжета: Явка на выборах главы Чувашии снизилась, но считается «достойной»