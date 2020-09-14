Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Возможность отомстить США за убийство видного иранского генерала Касема Сулеймани рассматривают в Тегеране, предполагаемой целью которого может стать посол США в ЮАР, сообщает со ссылкой на источники в американских правительстве и разведке 13 сентября издание Politico.

По информации источников, официальные лица США знали о грозящей дипломату Лане Маркс опасности с весны, однако в последнее время риск осуществления на нее покушения увеличился. При этом официальные лица в Вашингтоне обращают внимание на то, что в покушении на дипломата может быть замешан и персонал иранского посольства в Претории.

Издание указывает на то, что Маркс на протяжении долгого времени была знакомой с действующим президентом США Дональдом Трампом, будучи членом его клуба «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. В разведывательном сообществе США не могут с уверенностью объяснить, в чем состоит причина, по которой Маркс может стать целью покушения со стороны Ирана, поскольку она с исламской республикой никаким образом не связана. Как отметил один из источников, причина может состоять в ее долгой дружбе с Трампом.

Напомним, командующий элитным подразделением «Аль-Кудс», входящим в состав иранского Корпуса стражей исламской революции, был убит 3 января в Багдаде в рамках нанесенного американским беспилотником авиаудара. В ответ на это Тегеран нанес ракетный удар по американским базам в иракских Аль-Асаде и Эрбиле.