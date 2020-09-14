Иваново, , 09:15 — REGNUM «Единая Россия» получит большинство мандатов в городской думе Иванова нового созыва, таковы предварительные данные выборов, которые состоялись 13 сентября.

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По единому округу «Единая Россия» получила поддержку 47,57% избирателей. На втором месте КПРФ, которая набрала 17,57%, на третьем — ЛДПР с 12%. «Справедливая Россия» получила 6,71% голосов, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 5,76%. «Коммунисты России» набрали 2,72%, «Зелёные» — 2,87%, «Родина» — 1,79%.

Таким образом, места в гордумы получат «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». По всем 20 одномандатным округам, по предварительным данным, победили кандидаты от «ЕР».