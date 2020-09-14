Брянск, , 09:14 — REGNUM Александр Богомаз победил в первом туре на выборах губернатора Брянской области. За представителя «Единой России» отдали свои голоса 355 488 человек, что составляет 71,70%. Региональная избирательная комиссия опубликовала результаты выборов по состоянию на 14 сентября 05:23.

Александр Богомаз Bryanskobl.ru

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За Андрея Архицкого (КПРФ) проголосовали 10,09% избирателей, Сергей Курденко («Справедливая Россия») набрал 8,20%, Дмитрий Корнилов («Гражданская платформа») — 4,30%, Сергей Чернышов («Казачья партия Российской Федерации») — 3,97%.

Всего в списки избирателей было включено 984 702 человека. Недействительными признаны 8653 бюллетеня.