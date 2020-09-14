Киев, , 09:13 — REGNUM На ближайшем заседании Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) может быть названа дата очередного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 13 сентября в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, речь идёт об обмене примерно 100 удерживаемыми с каждой стороны. Дата проведения обмена будет обсуждаться на ближайшем заседании ТКГ.

Ермак также отметил, что на встрече советников глав «Нормандской четвёрки» был урегулирован вопрос доступа сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК) на территорию ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермак заявил, что на встрече в «нормандском формате» в Берлине Украина не брала на себя обязанности по изменению избирательного законодательства.

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