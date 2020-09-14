Кутаиси, Грузия, , 09:09 — REGNUM Акцию протеста устроили в Кутаиси 13 сентября несколько молодых людей, когда партия «Альянс патриотов Грузии» представляла местным жителям кандидатов в мажоритарные депутаты. Об этом сообщает интернет-издание Netgazeti.

По данным журналистов, на мероприятии активисты стали раздавать стикеры с портретами президента России Владимира Путина, а рядом с местом проведения акции поставили стол, на котором разливали в тарелки «русский борщ».

«Я сильно протестую против этой партии, потому что они открыто преследуют интересы России, финансируются Россией и в то же время поддерживают жестокую антиевропейскую кампанию», — заявил журналистам молодой человек, разливавший борщ.

Стоит отметить, что «Альянс патриотов», по данным опросов, может пройти в парламент Грузии на выборах, которые должны состояться 31 октября. Это единственная из «проходящих» оппозиционных партий, которая не вступила в острую конфронтацию с правящей партией «Грузинская мечта». В последнее время против «патриотов» началась информационная кампания, где партию обвиняют в связях с Россией.

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