Москва, , 09:06 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») на предложение управления ООН предоставить дополнительную информацию по вопросу доступа к воде в Крыму собрала соответствующие материалы и направила их верховному комиссару по правам человека ООН госпоже Мишель Бачелет. Об этом парламентарий сообщила соцсетях.

«Материалы содержат информацию о незаконных действиях государства-члена ООН Украины, которое умышленно лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создав реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы», — уточнила Поклонская.

По ее мнению, оправдания украинской стороной своего преступления выглядят нелепо.

«Ссылаться на свою непричастность к отсутствию питьевой воды и призывать Россию самостоятельно решать вопросы доступа к ней, после того как сами незаконно перекрыли воду, поступающую в Крым по Северо-Крымскому каналу из международной (а не приватизированной кем-то) реки Днепр, держа «руку на кранике», является шантажом и сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом», — подчеркнула Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России.

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