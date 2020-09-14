Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM Средняя явка в Единый день голосования в Свердловской области составила 20%. Об этом заявил глава облизбиркома Владимир Русинов на пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

«Явка ниже наших ожиданий», — признал руководитель.

На довыборах в Законодательное собрание региона явка составила 19,23%. На выборах в органы местного самоуправления ситуация оказалась лучше: в Махнёво явка составила 62,14%, в Гарях — более 44%.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Ивделя (Свердловская область) Пётр Соколюк стал депутатом регионального Заксобрания по итогам довыборов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале мэр Ивделя стал депутатом Заксобрания