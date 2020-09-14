Минск, , 09:05 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел из Минска в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Кадры, на которых запечатлён вылет самолет белорусского лидера, 14 сентября обнародовал Тelegram-канал «Пул Первого».

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Эта поездка станет первым визитом за рубеж для Лукашенко после состоявшихся 9 августа выборов президента Белоруссии, на которых он получил более 80% голосов избирателей, и против результатов которых оппозиция страны более месяца выходит на улицы.

Также известно, что встреча президента Путина с его белорусским коллегой Лукашенко будет проведена в формате «один на один» и на ней будут обсуждены вопросы текущих отношении двух стран, тема Союзного государства России и Белоруссии, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября координационный совет оппозиции Белоруссии осудил применение силы против участников акций протеста в Минске.