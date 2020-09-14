Бамако, , 09:01 — REGNUM Объединенная оппозиция, возглавлявшая антиправительственные акции протеста в Мали в преддверии военного переворота, произошедшего 18 августа, отклонила предложение военных об условиях формирования переходного правительства. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По информации репортеров телерадиокомпании, в субботу, 11 сентября, вооруженные силы Мали приняли предложение лидеров переворота о формировании переходного правительства, которое будет находиться у власти в течение 18 месяцев до проведения выборов.

Однако в главной оппозиционной коалиции Мали «Движение 5 июня», которая принимала участие в трехдневном обсуждении соглашения, заявили, что данное предложение — «попытка военных узурпировать власть».

В оппозиции добавили, что соглашение не регламентирует, что переходное правительство должно возглавить гражданское лицо, как было оговорено ранее. Напомним, что к назначению гражданского лидера призывала делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

По словам журналистов, в настоящее время Мали сталкивается с исламистским мятежом и экономическим кризисом, что привело к свержению президента Ибрагима Бубакара Кейты. Тем не менее, эксперты убеждены, что разногласия между оппозицией и лидерами военного переворота представляют большую угрозу мирному урегулированию в Мали.

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