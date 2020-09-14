Джакарта, , 08:59 — REGNUM Индонезия призвала правительство Мьянмы устранить коренные проблемы мусульманского населения рохинджа и подчеркнула необходимость конкретных усилий путем безопасной, добровольной, достойной и устойчивой репатриации мусульманских граждан Мьянмы, сообщает Antara.

Проблема, касающаяся населения рохинджа, которые с 2017 года были вынуждены покинуть свои дома в штате Ракхайн, чтобы избежать насилия со стороны вооруженных сил Мьянмы, продолжает озвучиваться Индонезией на различных международных форумах.

Многие беженцы рохинджа часто становятся жертвами торговли людьми и месяцами дрейфуют в море по пути в третьи страны.

В сентябре 2020 года Индонезия приняла 296 беженцев рохинджа в провинции Ачех. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что решение Индонезии временно разместить мигрантов было основано на гуманности и ради преодоления чрезвычайной ситуации, поскольку сотни людей в течение семи месяцев дрейфовали в море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила надежду, что начало межафганских мирных переговоров в Катаре откроет мирное и всеобъемлющее будущее для Афганистана.

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