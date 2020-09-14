Красногорск, , 08:56 — REGNUM В Московской области на муниципальных выборах предварительная явка на 18:00 составила 21,15%, или более 222 тысяч избирателей, сообщает сайт Мособлизбиркома.

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Окончательные данные по явке пока не названы, они появятся в течение 14 сентября. Предварительные результаты включают досрочное голосование. Явка за этот период на участках семи территорий, где выбирают Советы депутатов, составила 17,12%, или 161 353 человека.

Таким образом, если итоговые данные существенно не изменят последние предварительные, явку на выборы полностью обеспечило досрочное голосование.