Челябинск, , 08:55 — REGNUM В Челябинской области подходит к концу подсчёт голосов на выборах депутатов регионального Заксобрания. Это следует из данных портала ЦИК России.

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Всего проголосовал более 850 тыс. избирателей. Обработано уже порядка 788 тыс. бюллетеней. Из них действительными признано 757 640. За «Единую Россию» проголосовали 43,67% граждан. На втором месте — «Справедливая Россия» с 14,32%. Далее следуют КПРФ (11,89%), ЛДПР (11,51%) и Партия пенсионеров за социальную справедливость (5,67%).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы проходили 11−13 сентября. Избиратели выбрали 30 одномандатников и столько же депутатов по единому округу.