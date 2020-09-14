Томск, , 08:53 — REGNUM В Томске после обработки 100% бюллетеней на выборах в городскую думу партия «Единая Россия» набрала 24,47% голосов. Об этом 14 сентября сообщается на сайте избиркома Томской области.

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«Всероссийская политическая партия «Единая Россия» — 17 695 (24,47% голосов)», — говорится на сайте.

Далее идут КПРФ (17,55%), «Новые люди» (15,06%), ЛДПР (14,43%), «Справедливая Россия» (11,21%), «Яблоко» (9,17%) и «Партия Роста» (5,33%).

Таким образом, все семь участвовавших в выборах партий прошли в городскую думу.

Также сообщается, что в девяти из 27 одномандатных округов победу одержали кандидаты от «Единой России». В шести округах — кандидаты от КПРФ, по два округа — «Яблока» и «Справедливой России», по одному — от ЛДПР и «Новых людей». Ещё в шести победу одержали самовыдвиженцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Томске состоялись выборы депутатов городской думы VII созыва. В городе работали 213 избирательных участков.