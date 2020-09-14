Краснодар, , 08:53 — REGNUM Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, которые состоялись 11−13 сентября, данные опубликованы ЦИК России.

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По итогам обработки 94,06% бюллетеней Вениамин Кондратьев («Единая Россия») набирает 83,49%, Олег Лугин («Партия роста») — 1,59%, Александр Сафронов (КПРФ) — 7,92%, Иван Тутушкин (ЛДПР) — 4,28%, Денис Хмелевский («Справедливая Россия») — 1,79%.

Явка на выборы губернатора Краснодарского края в этом году оказалась высокой — проголосовали более 62%, тогда как на выборах 2015 года проголосовали лишь 45,9% избирателей.