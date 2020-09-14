Киев, , 08:53 — REGNUM На встрече «Нормандской четвёрки» на уровне политических советников в Берлине Украина не брала на себя обязательства по изменению закона о выборах. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 13 сентября в эфире телеканала «Украина 24».

«Никаких обязательств с украинской стороны в отношении пересмотра постановления Верховной рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента», — рассказал он.

Ермак отметил, что украинская сторона «проинформировала» участников встречи о том, что депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа» просто внесли на рассмотрение парламента соответствующее постановление.

По его словам, это постановление может быть рассмотрено Радой в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что на переговорах в Берлине не произошло никаких «прорывов», а Верховная рада Украины рассмотрит изменения в постановление, касающееся выборов.

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