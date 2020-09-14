История вопроса

13 сентября 2020 года в единый день голосования в Тамбовской области состоятся очередные выборы губернатора. Срок полномочий главы региона составляет пять лет.

В последний раз выборы губернатора Тамбовской области проводились в 2015 году. Тогда на пост претендовали пять кандидатов. Явка избирателей составила 57,77%.